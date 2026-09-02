Espectacular doble vuelco en la curva del Cenotafio

El accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana, en el ingreso norte al centro de Comodoro Rivadavia. Los dos conductores fueron asistidos en el lugar y se evaluaba su traslado al Hospital Regional.

Un fuerte accidente se registró este miércoles por la mañana en la curva del Cenotafio, a pocos metros del ingreso norte al centro de Comodoro Rivadavia, donde dos automóviles chocaron y terminaron volcados a un costado de la Ruta Nacional 3.

El siniestro ocurrió cerca de las 9 y, de acuerdo con las primeras informaciones, uno de los vehículos habría derrapado sobre el asfalto húmedo antes de impactar contra el otro automóvil. Las condiciones climáticas son analizadas como un posible factor en la secuencia del accidente.

El impacto y posterior vuelco de ambos vehículos provocaron un amplio despliegue de efectivos policiales, personal de Tránsito y servicios de emergencia en la zona.

Los dos conductores fueron atendidos en el lugar y se evaluaba su traslado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para recibir asistencia médica y determinar el carácter de las lesiones.

Los vehículos quedaron volcados junto al guard rail, sobre la base del cerro Chenque. En el lugar, efectivos policiales y personal de Criminalística llevan adelante las tareas correspondientes para establecer la mecánica del choque y precisar cómo se produjo el doble vuelco.