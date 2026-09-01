Choferes reclaman por descanso y horas extra y hablan de casos de "visibilidad nula"

UTA detalló irregularidades en la infraestructura de las cabeceras, fallas de visibilidad en las unidades y demoras en el pago de horas extras y francos.

La Seccional Comodoro Rivadavia, Santa Cruz y Tierra del Fuego de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) formalizó un pedido de regularización a la patronal de la empresa Grupo MR S.R.L. mediante un comunicado interno enviado este lunes 31 de agosto.

En el documento, firmado por su secretario general, Juan Carlos Cossio, el sindicato demandó soluciones inmediatas para corregir diversas problemáticas que afectan el desempeño diario y la salud laboral de los trabajadores del volante.

Entre los puntos de mayor impacto operativo, la conducción gremial exigió el estricto cumplimiento del convenio colectivo de trabajo respecto a los 15 minutos de descanso obligatorios entre cada vuelta del recorrido. Asimismo, se denunció la grave precariedad de infraestructura en puntos clave de la ciudad, dado que “existen cabeceras sin baños ni lugar para que los choferes descansen, como en la Avenida Kennedy, además de cambios de turno en puntos de recorrido muy alejados de las cabeceras”.

A esta situación, sumaron la falta de instalaciones mínimas para el confort del personal operativo en los puestos de relevo.

Además, en materia de seguridad vial y operatividad de las unidades, la UTA advirtió sobre la presencia de espejos retrovisores inadecuados para el control de los pasajeros al descender de los colectivos, señalando que presentan una “visibilidad nula” que pone en riesgo a los usuarios.

Por otra parte, en el plano estrictamente laboral y salarial, exigieron que la citación de servicios y diagramación de francos se anticipe con 72 horas —tal como lo estipula la normativa— y que se efectivice el pago sin acumulación de los francos trabajados junto con el abono de las horas extras adeudadas.