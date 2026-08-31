La firma de emergencias médicas comunicó que quedó fuera del contrato con la obra social y atribuyó la interrupción de las prestaciones a una decisión unilateral de PAMI.

PAMI dejó afuera a EMEC y la empresa corta la atención a sus afiliados en Comodoro

La atención de EMEC a los afiliados de PAMI en Comodoro Rivadavia llegó a su fin este lunes, luego de que la empresa quedara fuera del contrato con la obra social. La gerencia de la firma comunicó la situación y responsabilizó directamente a las autoridades de PAMI por la decisión.

A través de un comunicado dirigido a los medios, la comunidad y especialmente a los afiliados, EMEC sostuvo que la desvinculación se produjo por “una decisión estrictamente unilateral” de la obra social.

La empresa explicó que, a partir de esa determinación, debió discontinuar la atención médica de los beneficiarios de PAMI. En ese sentido, buscó dejar en claro que la interrupción de las prestaciones no estuvo vinculada con su capacidad operativa ni con una decisión propia de abandonar el servicio.

“Esta interrupción no responde a una falta de capacidad operativa ni a la voluntad de la empresa de prestar el servicio”, señaló la gerencia, que calificó como “arbitraria” la determinación adoptada por PAMI.

EMEC también expresó su agradecimiento a los afiliados por la confianza depositada en la institución y en su equipo profesional durante el período en que estuvo a cargo de la atención de los beneficiarios de la obra social.

El comunicado difundido este lunes no precisa cuáles fueron los motivos que llevaron a PAMI a tomar la decisión ni qué prestador quedará a cargo de la atención de sus afiliados en Comodoro Rivadavia.