El “Azzurro” se impuso 4-1 en el partido que completó la primera fecha de la Zona 5 de la Región Patagonia.

La CAI goleó a Huracán en el debut de ambos por el Regional

La Comisión de Actividades Infantiles goleó este domingo 4-1 a Huracán en el partido que marcó, para ambos, el debut en la Zona 5 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur 2026-27.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Municipal de Km 3 de Comodoro Rivadavia, contó con el arbitraje de Marcelo Ugarte, con el acompañamiento de Gabriel Jarpe y Carlos Flores.

El elenco, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, ganaba 3-0 al término del primer tiempo por los goles de José Chacón (8’), de Nicolás Abregú, quien aumentó a los 22’ y más tarde, el ex Huracán volvió a convertir a los 31’.

De esa manera, la CAI se fue a los vestuarios con una clara ventaja, que se redujo por el gol anotado a los 2’ del complemento a través de Oscar Castro, desde el punto del penal.

Sin embargo, Benjamín Pedrosa, refuerzo que viene de Petroquímica, liquidó la historia con el cuarto tanto “azzurro”, y de esa manera, la CAI comenzó el Regional con un claro triunfo, ante un Huracán, que deberá trabajar mucho de cara a la segunda fecha y nada menos que en el clásico.

De esa manera, esta primera jornada de la Zona 5, dejó como saldo la victoria del sábado de Jorge Newbery ante Rada Tilly por 4-2, y el triunfo de la CAI frente a Huracán por 4-1.

En la próxima fecha, Newbery recibirá a Huracán, mientras que la CAI será local ante Rada Tilly.

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Panorama de la 1ª fecha – Zona 5

SABADO 29

- Rada Tilly 2 (Rodrigo Ledesma y Facundo Vilte) / Jorge Newbery 4 (Fausto Viegas, Octavo Padovani, René Billalba y Lucas Villalba).

DOMINGO 30

- CAI 4 (Nicolás Abregú 2, José Chacón y Benjamín Pedrosa) / Huracán 1 (Oscar Castro -penal-).