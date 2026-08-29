El “Lobo” se impuso de visitante 4-2 por la Zona 5 del certamen. Este domingo, la CAI recibe a Huracán en el Estadio Municipal.

Newbery venció a Rada Tilly en la apertura del torneo Regional

Jorge Newbery le ganó este sábado de visitante 4-2 a Rada Tilly en el partido que marcó el debut de ambos en la Zona 5 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol 2026/27

El encuentro, que se jugó en cancha del “Aurinegro”, tuvo el arbitraje de Maximiliano Selg, con la asistencia de Carlos Quintana y Gustavo Corbalán.

Rada Tilly se había puesto adelante en el marcador por un gol de Rodrigo Ledesma, pero Newbery reaccionó y con tantos de Fausto Viegas y Octavio Padovani, se fue a los vestuarios con ventaja de 2-1.

En el segundo tiempo, el equipo que ahora es dirigido por Mauricio Laburdette, aumentó el resultado y con un gol de René Billalba, dejó el encuentro 3-1. Y más adelante, Lucas Villalba, de tiro libre, estableció el 4-1.

En el final, el local marcó su segundo gol por intermedio de Facundo Vilte desde el punto del penal, para dejar el juego 4-2 final.

De esa manera, Newbery, que el fin de semana pasado se consagró campeón del fútbol de Comodoro Rivadavia, arrancó con todo un nuevo Regional y se ilusiona de entrada con llegar lejos.

La primera fecha de la Zona 5 se completará este domingo con el duelo que sostendrán desde las 13 en el Estadio Municipal de Km 3, la Comisión de Actividades Infantiles y Huracán.

La terna arbitral estará encabezada por Marcelo Ugarte, con el acompañamiento de Gabriel Jarpa y Carlos Flores, todos de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

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Panorama de la 1ª fecha

SABADO 29

- Rada Tilly 2 (Rodrigo Ledesma y Facundo Vilte) / Jorge Newbery 4 (Fausto Viegas, Octavo Padovani, René Billalba y Lucas Villalba).

DOMINGO 30

13:00 CAI vs Huracán.

Cancha: Estadio Municipal – Km 3.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Asistentes: Gabriel Jarpa y Carlos Flores.