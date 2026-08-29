La CAI desperdició un penal y empató sin goles con Sarmiento

El arquero Agustín Soriani le contuvo un penal a Bayron Ortíz en el descuento y así el partido del adelanto de la última fecha del Apertura A, terminó 0-0.

La Comisión de Actividades Infantiles y el Deportivo Sarmiento igualaron este sábado sin goles en el partido adelantado de la 22ª y última fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugó en el estadio Domingo Perea, del club Laprida, fue arbitrado por Sergio Corbalán.

La CAI desperdició -en tiempo de descuento- la chance de quedarse con los tres puntos porque el arquero Agustín Soriani le contuvo un penal a Bayron Ortíz, cuando el partido estaba por culminar. Además, la visita terminó con diez porque se fue expulsado en el final Marcelo Lefipan.

De esa manera, la CAI finalizó su participación en el torneo -que ganó en la anterior fecha Jorge Newbery- en el quinto puesto, mientras que Sarmiento, que tiene pendiente su juego de la 19ª fecha ante General Saavedra, se ubica sexto con 29 unidades.

Cabe destacar que en la CAI, se produjeron los debuts en Primera del defensor comodorense Thiago Villalba -de 17 años- y del delantero chaqueño, Leonel Feschi, también de la misma edad, informó la entidad “azzurra” en sus redes sociales.

En el encuentro de la categoría Reserva Especial, la CAI, que ya se había asegurado el título, se impuso 3-1, con goles de Vicente Segura, Genaro De Lucca y Bautista Sosa. El gol de la visita lo hizo Bautista Conde.

La fecha de Primera continuará este domingo con tres partidos, a jugarse desde las 15. Deportivo Portugués recibirá a Unión San Martín Azcuénaga en un partido más que importante por la ubicación de ambos en la tabla. General Saavedra será local ante Próspero Palazzo, mientras que Petroquímica se medirá en Kilómetro 8 con Laprida.

La jornada se completará el próximo miércoles -en horarios a confirmar- con los duelos Jorge Newbery-Rada Tilly y Huracán-Argentinos Diadema.

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Panorama de la 22ª fecha

SABADO 29

- CAI 0 / Deportivo Sarmiento 0.

DOMINGO 30 (15:00 – 12:30 Reserva)

- Deportivo Portugués vs USMA.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Deportivo Portugués.

- General Saavedra vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: General Saavedra.

DOMINGO 30 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Petroquímica vs Laprida.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Petroquímica.

MIERCOLES 2

- Jorge Newbery vs Rada Tilly.

- Huracán vs Argentinos Diadema.