La CAI y Sarmiento adelantan la última fecha

Se miden este sábado a las 13 en cancha de Laprida por la 22ª fecha del Apertura “A”, que consagró como anticipado campeón a Jorge Newbery.

La Comisión de Actividades Infantiles recibirá este sábado al Deportivo Sarmiento en el partido que adelantará la 22ª y última fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y que coronó como anticipado campeón a Jorge Newbery.

El partido, que tendrá lugar en el estadio Domingo Perea -cancha del club Laprida-, dará comienzo a las 13 y será controlado por Sergio Corbalán.

El “Azzurro” viene de vencer 3-2 a Rada Tilly y de esa manera terminó con las chances del “Aurinegro” de pelear por el título hasta última fecha.

Por su parte, el “Depo” viene de caer de local 2-1 ante Petroquímica y buscará terminar el torneo con un triunfo.

La fecha continuará el domingo con tres partidos, a jugarse desde las 15. Deportivo Portugués recibirá a Unión San Martín Azcuénaga en un partido más que importante por la ubicación de ambos en la tabla. General Saavedra será local ante Próspero Palazzo, mientras que Petroquímica se medirá en Kilómetro 8 con Laprida.

La fecha se completará el próximo miércoles -en horarios a confirmar- con los duelos Jorge Newbery-Rada Tilly y Huracán-Argentinos Diadema.

Programa de la 22ª y última fecha

SABADO 29 (13:00 Primera – 11:00 Reserva)

- CAI vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Laprida.

DOMINGO 30 (15:00 – 12:30 Reserva)

- Deportivo Portugués vs USMA.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Deportivo Portugués.

- General Saavedra vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: General Saavedra.

DOMINGO 30 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Petroquímica vs Laprida.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Petroquímica.

MIERCOLES 2

- Jorge Newbery vs Rada Tilly.

- Huracán vs Argentinos Diadema.