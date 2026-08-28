1311: recuperan moto robada tras ser reconocida por su propietario

El vehículo había sido denunciado como sustraído el pasado 21 de agosto. La vio en Polonia y Francisco Behr.

Una motocicleta Honda 110 que había sido denunciada como robada el pasado 21 de agosto fue recuperada este jueves por la tarde durante un procedimiento realizado por personal de la Comisaría Seccional Quinta.

La intervención se inició luego de que el propietario, un joven de 22 años, se comunicara con la Policía para informar que había reconocido su motocicleta mientras circulaba por inmediaciones de un supermercado y del velódromo, en el sector de Francisco Behr y avenida Polonia.

A partir de la información aportada, los efectivos implementaron un patrullaje preventivo por la zona. Cerca de las 19:20, localizaron en Cabo Benítez al 2600, en el barrio Isidro Quiroga, una Honda 110 de color rojo, sin patente colocada, cuyas características coincidían con las descriptas por el damnificado.

Los agentes procedieron a verificar los datos del rodado a través del sistema policial y confirmaron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro vigente, vinculado con la denuncia por su sustracción.

En el lugar también fueron identificados un joven de 18 años y un adolescente de 16, quienes se encontraban junto al vehículo. Por disposición del fiscal de turno, ambos fueron identificados, mientras que la motocicleta quedó secuestrada y a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, personal de Criminalística intervino en el procedimiento y realizó el correspondiente registro fotográfico del rodado recuperado.