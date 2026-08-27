Protagonizó una pelea, causó disturbios y terminó preso

El hecho ocurrió en el barrio Quirno Costa. El sujeto, de 28 años, se encontraba en estado de ebriedad.

Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar una riña y provocar disturbios en la vía pública, en el barrio Quirno Costa.

El episodio se registró alrededor de la 1:50, en la esquina de Comunidad 2398 y Carlos Gardel, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre que se encontraba causando disturbios en el sector.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta constataron que el joven denunciante, identificado como D.C., de 18 años, mantenía una confrontación física con el hombre señalado como responsable de los incidentes.

Según relató el joven a los policías, momentos antes su pareja le había advertido sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa, quien se encontraba oculto detrás de un vehículo y recostado sobre el suelo.

Ante esta situación, D.C. se acercó para preguntarle qué hacía en el lugar. De acuerdo con su declaración, el sujeto comenzó a incitarlo a pelear, lo que derivó en una confrontación física que fue observada por un testigo.

Los efectivos intervinieron para separar a ambos y posteriormente identificaron al hombre de 28 años, quien presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica y algunas lesiones compatibles con la pelea.

Finalmente, el sujeto fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.