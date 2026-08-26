Detienen en el San Cayetano a un prófugo por amenazas con arma

Personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas de Comodoro Rivadavia logró detener este miércoles a Elías M., alias “Plumita”, de 32 años, quien se encontraba prófugo desde el 1° de abril de 2026 en el marco de una causa por amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

La investigación se inició a partir de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), debido a que el imputado no había podido ser localizado ni detenido, situación que impedía avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el hombre frecuentaba dos domicilios lindantes ubicados sobre calle Código 558, en el barrio San Cayetano, donde alternaba su permanencia.

Con la información reunida, se solicitó al MPF, a través del funcionario de Fiscalía Maximiliano Morsucci, la correspondiente medida judicial. La autorización fue otorgada por el juez penal Miguel Ángel Caviglia.

A partir de allí, este miércoles se concretaron dos allanamientos, procedimiento que permitió finalmente localizar y detener al sospechoso, apodado “Plumita”.

El operativo contó además con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), cuyos efectivos intervinieron en el ingreso y aseguramiento de los inmuebles.

Tras su detención, el hombre quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia.

Con la captura del imputado, la investigación judicial podrá continuar con las instancias procesales correspondientes por el hecho que se le atribuye, relacionado con amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.