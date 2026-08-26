La Punta Sur de Rada Tilly sufrió un importante derrumbe

Una parte de la ladera se desprendió y el material cayó hacia el sector costero, en una secuencia que quedó registrada en video.

El desprendimiento ocurrió en la ladera de la Punta Sur de Rada Tilly y provocó la caída de tierra y piedras hacia la parte baja del sector.

Las imágenes del video compartido por El Observador del Sur muestran el momento en que una porción de la ladera comienza a ceder y el material se desplaza pendiente abajo. El movimiento genera una intensa nube de polvo que se extiende por varios metros mientras continúa el descenso.

La secuencia también permite observar la cercanía del derrumbe con el paseo y las estructuras ubicadas frente a la ladera. El desprendimiento deja una modificación visible en el perfil del sector donde se produjo.