El municipio presentó las herramientas inclusivas en el Vacunatorio Central

Con la participación del intendente, se presentó la iniciativa que incorpora herramientas de accesibilidad cognitiva y comunicacional para favorecer una atención más inclusiva.

En el marco del Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora, que se conmemora este miércoles 26 de agosto, la Secretaría de Salud realizó la presentación y puesta en marcha de la prueba piloto del vacunatorio accesible, correspondiente al proyecto institucional “Secretaría de Salud TEAcompaña”.

Durante el acto, acompañaron al intendente Othar Macharashvili, el secretario de Salud, Jorge Espíndola; la directora de Enfermería Comunitaria y referente del proyecto, Gabriela Azúa; la representante del Consejo de Discapacidad Municipal, Carla Sueldo; e integrantes del Comité de Inmunización.

La iniciativa comenzará a implementarse en el vacunatorio central, ubicado en Sarmiento 680, donde se incorporaron diferentes recursos destinados a facilitar la comprensión, anticipación y comunicación durante el proceso de vacunación.

Esta primera experiencia contempla cartelería gráfica con pictogramas y carpetas comunicacionales con secuencias visuales que permiten anticipar cada instancia del recorrido: el ingreso, la espera, el momento de vacunación y la finalización del procedimiento.

A estos recursos se suma un instructivo en sistema Braille, aportado por la Dirección de Audioteca de la Secretaría de Cultura, que quedará disponible en el vacunatorio como una herramienta más para favorecer la accesibilidad de las personas que concurren al servicio.

Sobre la presentación de la prueba piloto, Espíndola explicó que la iniciativa busca “la accesibilidad conectiva para que las personas que necesiten en este caso vacunarse, puedan tener el mejor trato, más humanístico y más inclusivo; que puedan entender fácilmente cuál es la práctica que se le va a hacer y que disminuyan así los problemas de ansiedad, estrés. Buscamos generar una atención más amena”.

Dicha experiencia busca priorizar el respeto por los derechos de las personas con discapacidad y se viene trabajando previamente con el apoyo de la Dirección de Discapacidad, “a través de la sensibilización del personal de salud para la atención de estos pacientes y familias que vienen y se acercan en este caso al vacunatorio”, dijo el titular de Salud, al tiempo que agradeció a la Secretaría de Cultura el acompañamiento brindado para adaptar la señalética al sistema Braille con el objetivo de que “todas aquellas personas ciegas o con disminución visual puedan tener la posibilidad también de recibir esta comunicación”.

En la misma línea, Gabriela Azúa, directora de Enfermería Comunitaria y referente del proyecto, indicó que “tenemos los recursos visuales como para orientar a las personas y además tenemos adentro del vacunatorio lo que son los pictogramas y la señalización en Braille. Esto -acentuó- nos permite anticipar el proceso de vacunación y poder explicarlo de una forma más sencilla para todas las personas con discapacidad o dificultad comunicacional”.

Finalmente, Carla Sueldo, en representación del Consejo de Discapacidad Municipal, destacó que lo que se busca con la iniciativa es que las personas con cualquier tipo de condición puedan recibir el servicio que necesitan sin buscar lugares específicos.

Para concretar la iniciativa, la Asociación de Braille y la Dirección General de Discapacidad “trabajaron fuertemente con las capacitaciones previas al personal administrativo, de maestranza y enfermería, entre otros, para que puedan atender a las personas en la condición que tengan y que permita la comunicación a través de estas herramientas y recursos”, destacó Sueldo.