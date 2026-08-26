Idas y vueltas en torno a la interpelación de Ostoich

En las últimas horas surgieron novedades en torno a la citación, por parte del Concejo Deliberante, del secretario de Infraestructura del municipio, Fernando Ostoich, la cual fue decidida por unanimidad en la última sesión legislativa, el pasado 13 de agosto. La impulsó el concejal Omar Lattanzio (Partido Libertario) y la respaldaron tanto los oficialistas de Arriba Chubut, como los opositores de Despierta Comodoro. De inmediato elaboraron un cuestionario de 102 preguntas. Lo que no está claro por estas horas es si se trata de una citación o de una interpelación.

Tal como también indicó el intendente Othar Macharashvili en cuanto a la transparencia de su gestión, el funcionario citado aseguró que “es una citación que nos hacen y vamos a ir. Es un deber que tenemos como funcionarios públicos ir a dar explicaciones ante las dudas”.

El secretario aclaró que las inquietudes de los concejales incluían “un poco por todo; hay algunas que son de gestión y otras que no corresponderían porque rozan mi vida privada, pero las vamos a contestar igual porque no tengo nada que esconder”.

POR ESCRITO

Aunque la interpelación (o citación) tiene día y hora -jueves 27 a las 11-, en las últimas horas comenzó a circular fuerte la versión de que luego de analizar la situación, los concejales consideraron que los temas que se ventilarían podrían incluir cuestiones que quizás influyan sobre políticas municipales vinculadas con la gestión, por lo cual sería más prudente que el encuentro se postergara y mientras tanto el funcionario diera por escrito los detalles de aquellos temas en los que se buscaban algunas precisiones. O concurrir al Concejo y presentar esas respuestas.

Tanto oficialistas como opositores coinciden ahora en que entre las 102 preguntas elevadas al funcionario, “hay muchas que están mal formuladas” y algunas pondrían en duda el trabajo de los integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal.

“La bandera de nuestra gestión es la honestidad y si tenemos que dar explicaciones, se dan. Desde la Secretaría no hacemos contratación directa porque no está dentro del proceso. Son todos procesos licitatorios; es muy difícil que algo encuadre en contratación directa, justamente para que haya competencia y para que el Estado pueda contratar mejor”, destacó Ostoich apenas se enteró de la citación que ahora está en duda.