El canciller de Chile salió al cruce de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.

Chile protestará ante el gobierno de Milei por un nuevo entredicho sobre el Estrecho de Magallanes

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, informó que el gobierno de José Antonio Kast enviará una nota de protesta a la Cancillería argentina que encabeza Pablo Quirno, como consecuencia de las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que pusieron en entredicho a la soberanía del estrecho de Magallanes.

“Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas”, aseguró el brigadier general Valverde el domingo pasado en un programa de streaming.

A partir de las palabras de Valverde, Pérez Mackenna apuntó a la importancia de que toda la región se haga eco de esas declaraciones. “La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, respondió el canciller chileno, según informó el medio trasandino La Tercera.

E insistió: "hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

El “Tratado de 1881″ -conocido también como el “Tratado de Límites”-, reconoció la soberanía de Chile y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando la libre navegación para los barcos de todas las naciones. Mientras que el “Tratado de Paz y Amistad de 1984″ -que fue firmado en el Vaticano-, ratificó de forma definitiva los límites australes, reafirmando que las aguas del Estrecho son de jurisdicción chilena y zanjando las divergencias sobre su boca oriental.

Situado entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y varias islas australes, el Estrecho fue navegado por primera vez en 1520, por el explorador portugués Fernando de Magallanes al servicio de España. Su importancia radica en que se trata de una ruta de navegación comercial y estratégica clave que evita el rodeo por el tempestuoso Cabo de Hornos.

Además de Pérez Mackenna, en la misma línea se pronunció Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, quien utilizó su perfil en la red social Facebook para referirse a la polémica.

“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de 'control conjunto' del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que 'la boca de Magallanes es argentina'. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?“, posteó el funcionario trasandino.