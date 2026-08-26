Caputo anunció un plan de créditos hipotecarios con fondos de ANSES

La iniciativa del Ministerio de Economía busca mejorar el fondeo de los bancos y revertir la desaceleración de los préstamos UVA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando un monto de $2 billones provenientes de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, con el objetivo de brindarles fondeo más acorde con los plazos extensos que requieren los préstamos para vivienda.

"Este monto que estaríamos licitando de $2 billones daría soluciones habitacionales para 17.000-18.000 familias", afirmó el titular del Palacio de Hacienda en una conferencia de prensa esta mañana, acompañado del vicedirector del BCRA, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.

El ministro confirmó que esperan realizar la primera licitación la próxima semana. "Ahí veríamos la evolución de que tan rápido generan hipotecas los bancos", planteó. En otro momento de la conferencia, aclaró que "la función del FGS no es correr ningún riesgo crediticios de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos".

Y ahondó: "El FGS simplemente provee de liquides a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio".

Ese monto total se irá adjudicando mediante licitaciones de $200.000 millones cada una. Además, Caputo detalló que los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.

En lo referido a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito.

Caputo dio un ejemplo el monto al que podría acceder una familia con la nueva iniciativa del Gobierno: para una vivienda de 106.667 dólares, un hogar deberá presentar ingresos por $3.460.391 pesos y la cuota inicial será de $865.089 pesos. Por su parte, la tasa a pagar por el crédito será de UVA + 7% y el plazo de 25 años.