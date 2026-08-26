Un error en los bots libertarios dejó al descubierto la operación en redes

Decenas de cuentas publicaron respuestas con etiquetas como “Reply1:” y “Reply7:”. El fallo expuso el uso de contenido automatizado para amplificar el discurso oficialista en X.

Un error en una herramienta de automatización dejó al descubierto el mecanismo utilizado por decenas de cuentas para difundir mensajes favorables al Gobierno de Javier Milei en X. Las publicaciones aparecieron con etiquetas técnicas como “Reply1:”, “Reply3:” y “Reply7:”, una falla que permitió identificar que las respuestas habían sido cargadas previamente en un sistema.

El episodio quedó expuesto a partir de respuestas publicadas en distintas cuentas, entre ellas las vinculadas al cineasta liberal y director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría. Los mensajes reproducían de manera coordinada argumentos habituales del oficialismo, con defensas de las medidas del Gobierno, cuestionamientos al kirchnerismo y consignas de La Libertad Avanza.

El error se produce cuando quienes administran una red de cuentas utilizan sistemas automatizados para distribuir respuestas preescritas. Cada mensaje lleva un código identificador dentro de una base de datos y, por una falla de configuración, la herramienta terminó publicando también esa referencia técnica junto con el contenido destinado a aparecer en redes.

La maniobra es conocida como astroturfing y consiste en generar la apariencia de un respaldo ciudadano amplio y espontáneo. El objetivo es amplificar determinados mensajes, ocupar los espacios de comentarios y condicionar la percepción sobre una conversación pública.

El episodio también remite a un antecedente ocurrido durante la campaña para las PASO de 2019, cuando cientos de perfiles vinculados a la estrategia digital del gobierno de Mauricio Macri difundieron mensajes generados mediante un software de traducción literal. El error dio origen a la recordada frase “Caricia significativa desde Hurlingham”, surgida de una traducción defectuosa de expresiones en inglés.

En aquel caso, como ahora, una falla técnica terminó revelando el funcionamiento de una estrategia diseñada para producir una apariencia de respaldo ciudadano. Esta vez, las etiquetas “Reply” permitieron ver directamente parte de la estructura utilizada para distribuir los mensajes políticos de manera automatizada.