La neonatóloga Elena Acosta advirtió por el aumento registrado en el Hospital Regional y remarcó la importancia de detectar estas situaciones durante los controles prenatales.

Alarma en Comodoro por el incremento de bebés expuestos a drogas durante el embarazo

La exposición de bebés a drogas y alcohol durante el embarazo registró un fuerte incremento en el último año en Comodoro Rivadavia. Según informó Elena Acosta, integrante del Servicio de Neonatología del Hospital Regional, los casos pasaron del 2% al 7%.

“El año pasado tuvimos un 2% y este año un 7%. Eso preocupa a todo el sistema de salud por el incremento de captación de mamás que consumen durante el embarazo”, señaló la especialista en diálogo con Del Mar Digital.

Acosta explicó que las sustancias consumidas durante la gestación atraviesan la placenta y pueden afectar al feto. Entre las consecuencias mencionó alteraciones en el sistema nervioso central y problemas respiratorios, digestivos y metabólicos.

Las secuelas también pueden extenderse más allá de los primeros días de vida. “No solo en el recién nacido, sino igual en la infancia y en la adolescencia”, advirtió.

El consumo durante el embarazo también implica riesgos para la salud de las madres, entre ellos hipertensión, infartos y cuadros convulsivos.

Ante este escenario, el sistema de salud trabaja con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, médicos y asistentes sociales, con el objetivo de detectar estas situaciones durante los controles prenatales.

Para Acosta, el abordaje requiere considerar además el entorno de cada mujer. Señaló que algunas atraviesan situaciones de violencia y planteó la necesidad de generar espacios de confianza para que puedan hablar sobre el consumo sin sentirse estigmatizadas.

“Hay que tratar de una manera no punitiva para que pueda confiar”, sostuvo.

La especialista insistió finalmente en la importancia de la prevención y de una detección temprana durante el embarazo. “Lo ideal es prevenir”, afirmó.