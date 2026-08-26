Miércoles templado en Comodoro: la máxima llegará a 16°C

La jornada se mantendrá mayormente nublada y sin lluvias. El viento ganará intensidad durante la tarde y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 26 de agosto una jornada con temperaturas más agradables, aunque el viento volverá a hacerse sentir con fuerza durante gran parte del día.

Según el pronóstico, durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 8°C. El viento soplará del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Por la tarde se espera el momento más templado del día, con una máxima de 16°C. Sin embargo, aumentará la intensidad del viento del noroeste, que alcanzará entre 32 y 41 km/h y podría registrar ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 11°C, mientras que el viento rotará al oeste y continuará con ráfagas de hasta 69 km/h.

La buena noticia es que no se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones será de apenas 0 a 10% durante la mañana y de 0% para el resto de la jornada.