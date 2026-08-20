Jueves algo ventoso en Comodoro: la máxima llegará a 8°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Este jueves 20 de agosto, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada marcada por las bajas temperaturas y el viento del sector sur, aunque no se esperan precipitaciones.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 3°C. El viento soplará del sur a velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas previstas de entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde se mantendrán condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y una máxima de apenas 8°C. El viento continuará del sur, también entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar: el cielo estará despejado, el viento disminuirá considerablemente y rotará hacia el norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. La temperatura descenderá hasta aproximadamente 4°C.