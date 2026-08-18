Este martes 18 de agosto, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada sin lluvias y con una temperatura máxima de 14 °C, aunque el viento volverá a ser protagonista, con ráfagas de hasta 87 km/h.

Comodoro tendrá un martes templado, pero con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 10 °C. El viento soplará del noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de 79 a 87 km/h.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se alcanzará la máxima prevista de 14 °C. El viento rotará al oeste, manteniendo intensidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que también podrían llegar a los 87 km/h.

Hacia la noche, la temperatura rondará los 12 °C, con cielo parcialmente nublado. Las ráfagas disminuirán levemente, aunque todavía podrían ubicarse entre 70 y 78 km/h.

No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.