Jueves: la máxima llegará a 10°C en Comodoro

La jornada comenzó con apenas 1°C y el viento del norte será protagonista durante buena parte del día. No se esperan lluvias y las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 13 de agosto una jornada fría, con aumento de la nubosidad y presencia de viento, especialmente durante la tarde.

Durante la mañana, la temperatura rondará apenas 1°C, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará del norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde se espera el período más ventoso de la jornada. El cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 10°C. El viento del norte aumentará hasta ubicarse entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas continuarán llegando a los 50 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 7°C y disminuirá la intensidad del viento sostenido, que se ubicará entre 13 y 22 km/h. Sin embargo, podrían mantenerse ráfagas de hasta 50 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que se espera un jueves sin lluvias pero con viento y bajas temperaturas en Comodoro.