Revelaron cuánto le pagó Alexis Mac Allister a Camila Mayan

Luego de la entrevista de la influencer, quien aseguró que debía ser compensada económicamente, Yanina Latorre reveló que ya recibió dinero.

La separación entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan continúa generando repercusiones dentro del ámbito del espectáculo y el deporte. La ruptura de ambos se concretó en diciembre de 2022, pocos días después de la consagración del mediocampista junto a la Selección argentina en el Mundial de Qatar.

Tras viajar a La Pampa para compartir los festejos navideños y el cumpleaños del deportista, la relación concluyó cuando él decidió iniciar un vínculo con Ailén Cova, quien formaba parte de su entorno cercano de amistades.

A casi cuatro años del desenlace de la pareja, la conductora Yanina Latorre brindó precisiones en su programa radial sobre el resarcimiento financiero que habría obtenido la joven tras el quiebre de la relación.

Latorre detalló los recursos iniciales puestos a disposición de la influencer, asegurando al aire: “Le dieron 65 mil dólares y el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento creo, y un auto”, expresó.

En el análisis de la controversia financiera, la comunicadora contextualizó la situación patrimonial del futbolista al momento del distanciamiento. Latorre remarcó que los mayores ingresos del jugador no se registraban en aquella etapa, añadiendo respecto al reclamo legal iniciado por la expareja.

“Lo que ganó vino después. Ella pide 6 millones de euros, que al momento de la separación él no los tenía en el banco”, explicó Latorre teniendo en cuenta el pedido que hace actualmente Mayan.

Posteriormente a la ruptura, a inicios de 2023, la joven retornó a Brighton para embalar sus objetos personales y trasladarse definitivamente a la Argentina. En esa etapa de transición contó con el apoyo de su exsuegra, Silvina Riela, mientras que el deportista envió posteriormente sus bienes restantes junto con Kim, la mascota que compartían.

A pesar de haber denunciado el faltante de pertenencias al momento del traslado de sus cosas —entre ellas una planchita de cabello de elevado valor—, la joven logró consolidar su perfil profesional en los medios. En la actualidad se desempeña como creadora de contenido e influencer, formando parte del panel del programa "Patria y Familia", emitido por la señal de streaming "Luzu".