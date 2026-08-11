El Municipio hizo el aporte y pidió a Patagonia que abone los salarios adeudados

Funcionarios municipales recibieron a representantes de la UTA, quienes plantearon su preocupación por la falta de pago de los haberes de julio.

Desde el municipio confirmaron este martes que se completó el desembolso de los $1.000 millones comprometidos y remarcaron que ahora es responsabilidad de Patagonia Argentina efectivizar el pago a sus trabajadores.

El secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; y el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, mantuvieron una reunión con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Carlos Cossio, y dos choferes que se desempeñaban en Patagonia Argentina y actualmente prestan servicios en Solbus.

Durante la reunión, los representantes gremiales manifestaron su preocupación ante la falta de pago, por parte de la empresa Patagonia Argentina, de los haberes correspondientes al mes de julio de los trabajadores, tras el proceso de cambio de concesión del servicio de transporte público.

En ese marco, Blanco confirmó que el Municipio cumplió con el compromiso económico de $1.000 millones a Patagonia Argentina, al detallar que “se depositaron 400 millones el día lunes y 600 millones el día de hoy, y con ese aporte la empresa debía cumplir con sus obligaciones y pagar los sueldos. La Municipalidad cumplió; resta que Patagonia Argentina honre su compromiso y cumpla pagando los salarios de los trabajadores que durante tantos años sostuvieron a la empresa”, sostuvo.

Por otra parte, el funcionario municipal se refirió a la posibilidad de medidas de fuerza y consideró que cualquier reclamo vinculado al pago de los haberes debe dirigirse a Patagonia Argentina, empresa que recibió los fondos destinados a afrontar los salarios. “Un paro no tiene sentido hacérselo a la nueva concesionaria, sino que hay que ir a reclamar a Patagonia Argentina, que fue la que recibió los fondos para pagar los sueldos”, afirmó Blanco.

Asimismo, el funcionario desestimó los argumentos del titular de Patagonia Argentina, Jorge Moreno, respecto a la supuesta insuficiencia de los fondos para cubrir a la totalidad de la nómina. Blanco evidenció la falta de sustento de esas declaraciones, al remarcar la evidente desproporción entre la transferencia millonaria realizada por el Municipio y la cantidad de empleados que la empresa aduce poder abonar.

Por último, el secretario municipal consideró que dicho planteo “es un argumento vago que no corresponde” y reiteró el pedido para que la empresa cumpla con los trabajadores “que hicieron grande a Patagonia Argentina”.