Usuarios del transporte público advierten que las demoras afectan a trabajadores y estudiantes y que algunos sectores quedan prácticamente aislados.

En Saavedra hay esperas de hasta 50 minutos por las líneas 6 y 16

Vecinos del barrio Saavedra expresaron su preocupación por las dificultades que atraviesan diariamente para utilizar el transporte público. El principal reclamo está relacionado con las frecuencias de las líneas 6 y 16, cuyos usuarios aseguran que deben esperar entre 40 y 50 minutos para poder abordar una unidad.

El planteo fue realizado por vecinas en diálogo con el programa Bienvenidos a Dubái, de El Comodorense Stream, desde la esquina de las avenidas Fray Luis Beltrán y Del Pinar. Allí describieron los inconvenientes que genera el actual esquema de transporte y remarcaron que las demoras se repiten de manera cotidiana.

Según explicaron, en algunas oportunidades dos colectivos pueden pasar con apenas cinco minutos de diferencia y, posteriormente, generarse largos períodos sin servicio. Esta situación, señalaron, complica especialmente a quienes deben trasladarse diariamente para trabajar o asistir a establecimientos educativos.

Las modificaciones en los horarios también forman parte del reclamo. Las vecinas indicaron que anteriormente el último colectivo ingresaba al barrio alrededor de las 22:40, mientras que actualmente el esquema establece la última salida a las 22:00. Esto, según manifestaron, dificulta el regreso de quienes terminan sus actividades durante la noche.

A su vez, cuestionaron el horario del primer servicio de la mañana. De acuerdo con lo expresado por las usuarias, la unidad ingresa al sector después del horario necesario para que los estudiantes puedan llegar a tiempo a clases, cuyo comienzo está previsto para las 7:30.

OTRAS DIFICULTADES

A los problemas de frecuencia se suma la falta de infraestructura en algunos sectores del recorrido alternativo. Las vecinas denunciaron que existen tramos sin garitas, señalización ni iluminación adecuada y que, en determinados puntos, deben caminar más de un kilómetro y medio hasta encontrar una parada.

También advirtieron sobre las condiciones particulares del sector, donde existen canales evacuadores a ambos costados de la vía, lo que dificulta aún más la espera de los pasajeros a la intemperie, especialmente durante las bajas temperaturas.

Ante este escenario, las propias usuarias resolvieron realizar el recorrido de la línea 6 para registrar mediante fotografías y videos los puntos donde actualmente se detiene el colectivo y los tiempos que demanda el trayecto.

Todo el material recopilado será presentado en una reunión prevista para el próximo miércoles. El objetivo será formalizar los reclamos y plantear alternativas que permitan mejorar el servicio y evitar que sectores como el barrio Aeronáutico y la zona de chacras queden aislados por las dificultades para acceder al transporte público.