Los lotes están ubicados en Km. 5 y habían sido adjudicados a propietarios que no cumplieron con las obligaciones de ocupación y construcción. El procedimiento incluyó el retiro de cercos, postes y portones, que fueron trasladados a un depósito municipal.

El Municipio recuperó tres terrenos por vencimiento de los plazos de construcción

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia recuperó este martes tres lotes ubicados en Km. 5 cuyos adjudicatarios dejaron vencer el plazo establecido para construir o habitar los terrenos.

Los operativos fueron realizados durante la mañana por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, a través del Departamento de Levantamiento, junto con personal de Seguridad Patrimonial. Para las tareas se dispuso una cuadrilla, una máquina vial y un camión cargador.

En cada uno de los terrenos se retiraron postes, cercos perimetrales y portones metálicos, con el objetivo de dejar los inmuebles despejados. Los elementos retirados fueron trasladados a un depósito municipal, donde podrán ser reclamados por los interesados.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó que las intervenciones corresponden al recupero de terrenos que permanecían ociosos o baldíos luego de que sus adjudicatarios no cumplieran con las obligaciones asumidas al recibirlos.

Según precisó el funcionario, en los tres casos había transcurrido el plazo máximo de cinco años previsto para concretar la construcción. El recupero de los lotes constituye la instancia administrativa final luego de agotarse distintas vías de comunicación con sus titulares.

Hernández señaló que la medida permite disponer nuevamente de esas tierras públicas para familias que se encuentran a la espera de una oportunidad para acceder a un lote y construir legalmente su vivienda.