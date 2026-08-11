La medida comenzará el martes 18 de agosto y alcanzará a distintas manzanas.

En Km 14 retirarán mangueras irregulares para normalizar el servicio de agua potable

Los incluidos en la medida anunciada este martes por la SCPL son quienes poseen lotes en manzanas ubicadas entre las calles Martín Agueda, Dr. Fasola, Colonos Boers, Colonos Irlandeses, Colonos Checoslovacos, Colonos Alemanes y Colonos Israelitas.

En este contexto, se informó a los vecinos frentistas de distintos sectores que, a partir del martes 18 de agosto, se llevará adelante el retiro de mangueras irregulares instaladas en la vía pública, con el objetivo de normalizar el servicio de agua potable.

La medida alcanzará a las manzanas 2, 3, 4, 5, 7 y 8, ubicadas entre las calles Martín Agueda, Dr. Fasola y Colonos Boers. También comprenderá las manzanas 31, 32, 33, 34, 36, 37 y 38, situadas entre las calles Colonos Irlandeses y Colonos Checoslovacos, y entre Colonos Alemanes y Colonos Israelitas.

Desde la empresa indicaron que aquellos vecinos que no cuenten con el servicio de agua potable normalizado deberán gestionar la correspondiente conexión domiciliaria.

Para realizar el trámite, podrán acercarse a las oficinas comerciales de Km. 8, ubicadas en calle Alférez Alfredo Vázquez 749; a la sede central de calle San Martín 1641; o a la sede de Rada Tilly, situada en calle Juan Guteff 2075, local 5.

La atención en las tres dependencias se realiza de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Por consultas y gestiones, los vecinos también pueden comunicarse con “Lara”, el asistente virtual, a través del número +54 9 297 526-0760.