La Secretaría de la Mujer impulsó una mesa de trabajo con funcionarias municipales

En el marco de las políticas municipales orientadas a promover espacios de acompañamiento y bienestar para las trabajadoras, se avanzó sobre una propuesta destinada a dar respuesta a las necesidades vinculadas a la maternidad.

En este contexto, participaron de la mesa de trabajo, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda; su par de Infraestructura, Clarisa Méndez; e integrantes de distintas áreas del Municipio.

Al respecto, Cativa destacó que “fue una jornada muy productiva de mujeres. La inquietud surgió entre las compañeras a partir de un encuentro que tuvimos recordando el Día de la Mujer, respecto a la necesidad de generar un espacio institucional específico para las empleadas municipales, enfocado en la maternidad y los primeros cuidados".

En este sentido, la funcionaria remarcó la importancia del compromiso entre distintas áreas para concretar la propuesta. "Nos encontramos con distintas secretarias y subsecretarias para empezar a proyectar y ver qué podemos sumar cada una desde nuestro lugar. Queremos que esto no quede solo en una charla, sino en una acción concreta impulsada desde la Secretaría para beneficiar a nuestras compañeras", remarcó.

Durante la reunión, se estableció una hoja de ruta para que cada área analice los recursos e iniciativas que puede aportar al proyecto integral. Las funcionarias acordaron un nuevo encuentro para el mes de septiembre, oportunidad en la que se pondrán en común los avances técnicos y metodológicos para la consolidación de la propuesta.

"Todas se llevaron el compromiso de evaluar las posibilidades desde sus respectivas secretarías. En septiembre nos volveremos a reunir para integrar las propuestas, comenzar a darle forma definitiva al proyecto y concretar esta acción conjunta", concluyó Cativa.