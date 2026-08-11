El Renault Clio terminó recostado sobre uno de sus laterales. El conductor no sufrió lesiones visibles.

Perdió el control de su auto y volcó en el camino Roque González

Un joven de 18 años protagonizó un vuelco vehicular este lunes por la noche en el camino alternativo Roque González.

El siniestro se registró alrededor de las 22:30, cuando el conductor circulaba en sentido oeste-este y, por circunstancias que son materia de investigación, perdió el control del Renault Clio de color rojo que conducía.

Como consecuencia de la maniobra, el vehículo terminó recostado sobre su lateral derecho. Personal de la Comisaría del Distrito General Mosconi acudió al lugar tras recibir una alerta del Centro de Monitoreo y constató que el rodado no obstruía la circulación.

Al ser entrevistado por los efectivos policiales, el joven manifestó que había perdido el control del automóvil, lo que provocó el vuelco. Se encontraba consciente y no presentaba lesiones visibles, por lo que no fue necesaria la asistencia médica en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el conductor exhibió la documentación correspondiente, que se encontraba en regla. En el operativo también intervino personal de Tránsito Municipal, mientras se aguardaba el arribo de una grúa particular para retirar el vehículo.