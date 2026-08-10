Manejaba ebrio en zigzag en el San Cayetano

El conductor circulaba junto a otras tres personas por la intersección de las avenidas Polonia y Pieragnoli.

Un procedimiento preventivo de la Policía del Chubut permitió detectar este domingo a un conductor que circulaba en estado de ebriedad por un sector de intenso tránsito de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, en la intersección de la avenida Polonia y Bruno Pieragnoli. Durante un patrullaje de rutina, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta observaron un Volkswagen Voyage que avanzaba de manera zigzagueante, por lo que decidieron intervenir ante el riesgo que representaba para la seguridad vial.

Al detener la marcha del vehículo, los policías constataron que en su interior viajaban cuatro personas. Al solicitarle al conductor que descendiera, advirtieron que presentaba signos compatibles con la ingesta de alcohol.

Si bien el hombre contaba con la documentación correspondiente para circular, los efectivos solicitaron la intervención de inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal para realizar el control de alcoholemia.

El test arrojó 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado que confirmó que el conductor se encontraba por encima del límite permitido.

Ante esta situación, los inspectores labraron el acta de infracción, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito. Además, se dispuso la presencia de un conductor alternativo para retirar el Volkswagen Voyage y evitar que el infractor continuara al volante.

El procedimiento permitió sacar de circulación a un conductor que, por su estado, representaba un riesgo para sí mismo, sus acompañantes y el resto de los usuarios de la vía pública.