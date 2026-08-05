El conductor de una camioneta perdió el control del vehículo tras sufrir una descompensación mientras circulaba por el barrio San Cayetano. El siniestro dejó daños materiales y no hubo personas lesionadas.

Se descompensó y perdió el control de la camioneta

Un hombre de 66 años protagonizó este miércoles un accidente de tránsito en el barrio San Cayetano luego de sufrir una descompensación mientras conducía su camioneta.

El hecho se registró alrededor de las 13:05 en la intersección de O'Donnell y Armando Tejada Gómez. Tras un aviso emitido por el Centro de Monitoreo que informaba sobre una colisión, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta se dirigieron al lugar.

De acuerdo con el relato del conductor de una Nissan Frontier, la descompensación le hizo perder el control del rodado, que terminó impactando contra un alambrado y el acoplado de un camión.

Pese a la magnitud del choque, el hombre resultó ileso. Además, los policías constataron que la documentación del vehículo se encontraba en regla.

Cuando la comitiva policial arribó al sitio, una grúa particular ya realizaba las tareas para retirar la camioneta. El conductor expresó que no necesitaba asistencia médica ni requería otra intervención por parte de la Policía.

El siniestro provocó únicamente daños materiales y no involucró a otras personas.