Iba por Ruta 3, despistó y chocó contra un guardarraíl

Fue esta madrugada frente a la YPF Eureka. El automovilista resultó ileso y dio negativo en alcoholemia, pero fue infraccionado por circular sin seguro.

Este miércoles, alrededor de las 02:49, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la estación de servicio YPF Eureka. Por motivos que no fueron precisados, un vehículo Chevrolet Vectra despistó y terminó colisionando contra el guardarraíl.

Al arribar al lugar, el personal policial de la Comisaría Seccional Primera constató que el conductor se encontraba sin lesiones, registrándose únicamente daños materiales en el rodado. Inmediatamente, personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia al automovilista, el cual arrojó un resultado negativo de 0,00 g/l.

Sin embargo, al momento de solicitarle la documentación, los efectivos verificaron que el conductor carecía del seguro obligatorio. Por este motivo, se le labró el acta de infracción N° 13260. Pese a la falta, el vehículo no pudo ser secuestrado debido a la falta de una grúa disponible en el momento, por lo que quedó bajo el resguardo de su propietario.