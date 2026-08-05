Un choque terminó con un vuelco

Ocurrió esta mañana en la intersección de Providencia y Lisandro de la Torre. Pese a la magnitud del impacto, los conductores y dos menores resultaron ilesos.

Alrededor de las 07:40 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de la calle Providencia y la avenida Lisandro de la Torre, en el barrio Quirno Costa.

Según la intervención policial, una Ford Territory —conducida por una mujer de 45 años que viajaba junto a dos menores de 10— circulaba por calle Providencia en sentido oeste-este cuando impactó contra una Renault Oroch al mando de un hombre de 32 años, que transitaba en dirección norte-sur. A raíz de la colisión, este último vehículo terminó volcado.

Pese a la magnitud del impacto, todos los ocupantes resultaron ilesos tras ser evaluados de manera preventiva por personal médico del 107. En el lugar trabajó una dotación de Bomberos y agentes de Tránsito Municipal, quienes practicaron los test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados negativos.