Perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un guardarraíl

Ocurrió anoche sobre la Ruta 3, a la altura del cenotafio, producto de la calzada resbaladiza. El conductor resultó ileso.

El martes, cerca de las 23:15 horas, hubo un despiste vehicular sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del cenotafio.

El incidente fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Transporter que, producto de la calzada resbaladiza, perdió el control y terminó colisionando contra el guardarraíl. Al arribar el personal de la Comisaría Seccional Primera, se constató que el rodado había quedado cruzado sobre la cinta asfáltica, con su parte frontal orientada hacia el noroeste.

El conductor y único ocupante del vehículo no sufrió lesiones, registrándose únicamente daños materiales. Ante esta situación, los efectivos solicitaron la colaboración de la Comisaría de General Mosconi para desviar el tránsito de manera preventiva y evitar nuevos inconvenientes.

Posteriormente, los uniformados lograron mover el vehículo hacia el cordón cuneta, liberando así la circulación normal de la ruta. Según informaron fuentes policiales, la documentación del conductor y del rodado se encontraba en regla. Tras despejar el área, se aguardó la llegada del personal de Tránsito para realizar el test de alcoholemia de rigor.