El conductor, de 39 años, fue encontrado dormido al volante de su Ford Fiesta sobre la avenida Tehuelche.

Con 2,46 g/l de alcohol en sangre, chocó en Mosconi y fue demorado

Un hombre de 39 años fue demorado durante la madrugada de este miércoles en el barrio General Mosconi luego de protagonizar un incidente vial y ser sorprendido con un elevado nivel de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 sobre la avenida Tehuelche al 49, donde personal de la Comisaría de Distrito Mosconi acudió tras recibir un aviso sobre un Ford Fiesta que había impactado contra un cordón y permanecía detenido sobre la calzada.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al conductor dormido en el interior del vehículo. Al despertarlo, advirtieron claros signos de intoxicación, por lo que solicitaron la intervención de inspectores de Tránsito Municipal para realizar las actuaciones correspondientes.

Mientras aguardaba la llegada del personal municipal, el hombre adoptó una actitud agresiva e intentó retirarse del lugar dejando el automóvil abandonado. Según indicaron fuentes policiales, manifestó que ya había abonado multas por hechos similares, por lo que no permanecería en el sitio. Ante esa conducta, fue demorado y trasladado a la dependencia policial.

Posteriormente, el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Como consecuencia, el Ford Fiesta fue secuestrado y trasladado a la unidad operativa, quedando a disposición del Tribunal de Faltas N.º 1. Además, las autoridades municipales retuvieron la licencia de conducir del infractor.