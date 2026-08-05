Chocó, se negó al test de alcoholemia y no tenía ningún papel

El conductor, de 27 años, carecía de licencia, seguro y cédula del auto, el cual le fue secuestrado.

Un conductor de 27 años protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este miércoles en el barrio San Martín, luego de colisionar contra una camioneta que se encontraba correctamente estacionada sobre la calle Los Perales. Tras el hecho, se negó a realizar el test de alcoholemia y se constató que circulaba sin la documentación obligatoria.

El siniestro se registró alrededor de las 2:00 en Los Perales al 1198. Personal de la Comisaría Seccional Séptima acudió al lugar tras un llamado de una vecina, quien alertó que el vehículo de su yerno había sido impactado.

Al arribar, los efectivos constataron que un Chevrolet Corsa Classic había chocado contra una Volkswagen Amarok que permanecía estacionada y sin ocupantes. El propietario de la camioneta manifestó que se encontraba en la vivienda de su suegra cuando escuchó un fuerte estruendo y, al salir, observó que su vehículo había sido embestido.

El conductor del Chevrolet indicó que no presentaba lesiones y no requirió asistencia médica. Minutos más tarde, personal de Tránsito Municipal intentó realizarle el test de alcoholemia, pero el automovilista se negó a someterse al control.

Además, durante la inspección se comprobó que el conductor no poseía licencia nacional de conducir, seguro obligatorio ni la cédula de identificación del automotor. Ante estas infracciones, los agentes labraron el acta correspondiente y dispusieron el secuestro del vehículo, que fue retirado mediante una grúa.

Mientras se realizaban las tareas de remoción del rodado, se dispuso una consigna policial en el lugar para resguardar la seguridad vial y preservar la escena del incidente.