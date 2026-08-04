El Municipio y Solbus ajustaron detalles para optimizar el servicio

Se definieron mejoras en horarios y frecuencias, mientras continúan las tareas para restablecer los servicios afectados por el estado de algunas calles tras las lluvias.

Con el objetivo de continuar optimizando el servicio de transporte público de pasajeros, el secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; el subsecretario de Transporte, Nicolás Stoyanoff; y el director general de Transporte, Fabián Minervino, mantuvieron este martes una reunión de trabajo con autoridades de la empresa MR, propietaria de Solbus, en la que se analizaron distintos aspectos operativos y se acordaron medidas para dar respuesta a los principales requerimientos planteados por los usuarios.

Al respecto, el subsecretario de Transporte explicó que “uno de los ejes centrales del encuentro estuvo puesto en adecuar los horarios de inicio y finalización de las distintas líneas para garantizar una mejor prestación. La idea es que ya mañana miércoles esta cuestión esté resuelta, ya que tanto los choferes como los coordinadores vienen de trabajar en Patagonia Argentina, lo cual nos facilitó arribar a una solución conjunta a este inconveniente”.

En cuanto a las frecuencias del servicio, Stoyanoff indicó que “desde la empresa reconocieron problemas en algunas líneas, pero se comprometieron a ir solucionándolo paulatinamente, de forma progresiva”, mientras que, al referirse a los refuerzos en horario escolar, sostuvo que “no tuvimos reclamos puntuales por parte de los usuarios; de todas formas, la prestataria fue informada oportunamente acerca de los horarios correspondientes a los puntos estratégicos”.

Por otra parte, el funcionario informó que también se evaluó la situación de aquellos sectores donde las unidades no pudieron ingresar debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, que complicaron la transitabilidad en algunos sectores de la ciudad. “Junto con la empresa, recorrimos las zonas por donde el transporte está impedido de ingresar desde hace varios días, incluso antes del inicio de Solbus. El área de Vialidad Urbana está trabajando en el reacondicionamiento de las calles para que los servicios afectados se vayan restableciendo”, señaló.

Finalmente, el funcionario destacó la predisposición de la empresa para implementar las modificaciones necesarias y remarcó que “el conocimiento previo del sistema por parte de los choferes y coordinadores facilitan esta tarea”, al tiempo que expresó que desde el Municipio se está llevando adelante un seguimiento exhaustivo y permanente para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia.