La trama vial como prioridad para que circule el transporte público

Las cuadrillas municipales trabaja en distintos sectores para recuperar la transitabilidad de las calles afectadas por las precipitaciones.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, continúa desarrollando un amplio operativo de reacondicionamiento de la trama vial en distintos sectores de la ciudad, luego de las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días.

Las tareas tienen como principal objetivo garantizar la transitabilidad y priorizar el mantenimiento de los recorridos del transporte público de pasajeros, además de atender los puntos críticos detectados en diferentes barrios.

Desde que cesaron las lluvias, las cuadrillas municipales trabajan de manera ininterrumpida en calles afectadas por el agua, el barro y el deterioro generado por las precipitaciones acumuladas durante más de diez días consecutivos, que alcanzaron aproximadamente los 70 milímetros.

En ese contexto, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, destacó el despliegue operativo realizado por el Municipio, ya que “los trabajos iniciaron apenas cesaron las precipitaciones: tuvimos entre 10 y 12 días de mucha lluvia y cayeron alrededor de 70 milímetros. Se está avanzando sobre el recorrido del transporte público en Bella Vista Sur, Fracción XIV y XV y toda la zona aledaña; actualmente estamos trabajando con la empresa MR para priorizar puntos en Los Bretes”.

Además, “se trabaja en los principales accesos y recorridos del transporte público en la zona norte, con el objetivo de sostener la circulación de las líneas y brindar mayor seguridad a los usuarios”.

El funcionario explicó que la magnitud de las precipitaciones provocó un importante deterioro de las calles, afectando incluso las mejoras ejecutadas durante los últimos meses. “Debemos tener en cuenta que cayó mucha cantidad de agua durante muchos días; fueron alrededor de 70 milímetros”, sostuvo.

Asimismo, Navarro indicó que el Municipio mantiene un trabajo coordinado con la empresa concesionaria del transporte para identificar los sectores que requieren una intervención inmediata, al afirmar que “las tareas continuarán durante los próximos días, en función de las condiciones climáticas y las necesidades que se presenten en cada sector de la ciudad”.

Finalmente, el subsecretario solicitó a la comunidad “precaución y paciencia; estas son las condiciones climáticas que nos tocaron y estamos trabajando permanentemente para dejar la trama vial en condiciones. Desde nuestro lugar, estamos para ayudar a los vecinos en todo lo que nos corresponde como funcionarios”.