Acuerdo destraba el conflicto y vuelven los colectivos a Comodoro

La UTA levantó la medida de fuerza tras alcanzar un entendimiento con la Municipalidad y la CGT. Se garantizó el pago de los salarios por parte de Patagonia y la continuidad laboral de los choferes durante la transición, o las indemnizaciones correspondientes en caso de que fueran necesarias.

El servicio de transporte público comenzó a normalizarse este jueves a la tarde en Comodoro Rivadavia luego del acuerdo alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), representantes de la CGT "Saúl Ubaldini" y autoridades municipales, que permitió resolver el conflicto que mantenía paralizadas las frecuencias desde las primeras horas de la jornada.

Al término del encuentro realizado en el edificio municipal, el secretario general de la UTA, Juan Carlos Cossio, confirmó el levantamiento de la medida de fuerza y explicó que quedaron garantizados los haberes de los trabajadores por parte de Patagonia. Además, indicó que, en caso de corresponder, la empresa deberá afrontar el pago de las indemnizaciones.

El dirigente también señaló que los choferes tendrán continuidad laboral durante los 90 días previstos para la transición de la concesión hacia la firma Sol Bus (Grupo MR), un proceso que se encuentra bajo seguimiento de la Subsecretaría de Trabajo. En ese marco, sostuvo que esperan que el traspaso se desarrolle sin inconvenientes.

Tras conocerse el entendimiento, los trabajadores que permanecían concentrados frente al Municipio comenzaron a retirarse, lo que permitió el restablecimiento progresivo de los servicios urbanos e interurbanos.

Antes de finalizar sus declaraciones, Cossio pidió disculpas por expresiones realizadas durante la jornada anterior y reconoció que se trató de un error.

El acta que formaliza el acuerdo será firmada este viernes en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia por representantes de la UTA, la CGT "Saúl Ubaldini", funcionarios municipales y dirigentes sindicales que participaron de la negociación.