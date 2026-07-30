Comodoro amanece sin colectivos y Cossio pide disculpas

El conflicto del transporte público en Comodoro Rivadavia continúa sin resolución y el paro de colectivos se mantiene por tiempo indeterminado. Así lo confirmó el secretario general de la UTA Comodoro, Juan Carlos Cossio, quien además pidió disculpas por las declaraciones que realizó durante la movilización del jueves.

Tras la polémica generada por haber utilizado el término "autismo" para cuestionar la postura del Municipio frente al reclamo gremial, el dirigente reconoció que se expresó de manera equivocada.

"Básicamente fue un término que mal utilicé por la lucha de los puestos de trabajo de los compañeros. Pido disculpas a quien corresponda. Somos gente solidaria, estamos a favor de compartir la lucha. Me equivoqué en un término y pido disculpas a quien pude haber ofendido", manifestó.

No obstante, Cossio sostuvo que el conflicto de fondo sigue sin resolverse y volvió a apuntar contra el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante por la falta de respuestas.

En ese contexto, confirmó que los trabajadores resolvieron mantener la asamblea permanente y que el paro de colectivos –iniciado el miércoles y que afecta a miles de usuarios del servicio- continuará, al menos hasta que les garanticen la situación laboral de 70 empleados que por el momento permanecerían en una nebulosa, dado que la nueva prestadora del servicio, SolBus, indicó que los emplearía dentro de tres meses, cuando lleguen las nuevas unidades, mientras Patagonia Argentina no quiere solventar sus salarios, lo cual les corresponde por haber recibido desde el inicio del contrato un 2% para contingencias laborales como las que hoy se atraviesan.

Las declaraciones del dirigente se producen luego de que, durante la marcha realizada por el conflicto del transporte, expresara: "Parece que el Municipio tiene autismo", una frase que fue repudiada por el Ejecutivo local, que la calificó como "inadmisible" e "irresponsable" por utilizar una condición del neurodesarrollo como descalificación en el marco de un debate público.

Mientras tanto, el conflicto laboral permanece abierto y el servicio de transporte urbano continúa paralizado.