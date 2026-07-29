Cientos de pasajeros quedaron varados por una sorpresiva asamblea de UTA

La medida gremial tomó por sorpresa a los usuarios de Patagonia Argentina. Desde las 9:00, cientos de personas esperan colectivos que nunca llegan.

La mañana de este miércoles estuvo marcada por importantes demoras en el transporte público luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizara una asamblea que interrumpió el servicio de Patagonia Argentina sin que los usuarios fueran informados previamente.

Desde las 9:00, centenares de pasajeros permanecieron en las garitas aguardando la llegada de colectivos que nunca pasaron. La falta de información generó desconcierto entre quienes dependían del servicio para trasladarse.

Ante la interrupción del transporte, numerosos usuarios optaron por solicitar viajes mediante Uber. La alta demanda provocó un fuerte incremento en las tarifas, mientras que otras personas comenzaron a caminar en medio de la ola polar que afecta a la ciudad. En las paradas también hubo reclamos e insultos por parte de pasajeros afectados por la medida, cuya mayoría aseguró desconocer que se llevaría adelante la asamblea.