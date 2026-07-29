Los hechos ocurrieron durante 2024 en un local comercial de Río Mayo. El acusado recibió una pena de dos años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado y deberá cumplir reglas de conducta.

Condenaron a un comerciante de por abusar sexualmente de dos clientas en su negocio

Un hombre de 60 años fue condenado a dos años de prisión en suspenso tras ser hallado responsable de dos hechos de abuso sexual simple ocurridos en un local comercial de la localidad de Río Mayo.

La sentencia fue dictada por el juez Alejandro Rosales, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado solicitado por representantes de la Fiscalía de Sarmiento y la defensa del imputado.

De acuerdo con la investigación, el primer episodio se registró entre los meses de enero y septiembre de 2024 en perjuicio de una mujer. El segundo hecho ocurrió el 30 de mayo de 2024, en el mismo comercio, cuando otra clienta denunció conductas de connotación sexual inapropiadas por parte del comerciante.

Tras analizar el acuerdo alcanzado entre las partes, el magistrado resolvió imponer una pena de dos años de prisión en suspenso, al considerar acreditada la responsabilidad penal del acusado por ambos hechos.

Asimismo, durante el plazo de dos años de la condena condicional, el hombre deberá cumplir una serie de reglas de conducta.

Entre ellas, realizar y acreditar una capacitación en perspectiva de niñez y de género; abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con las víctimas, ya sea de manera personal, telefónica, electrónica o a través de redes sociales; someterse a una evaluación para determinar la necesidad de un tratamiento psicológico y cumplirlo en caso de ser indicado; además de presentarse en ocho oportunidades ante el Cuerpo de Delegados de Control, junto con las demás obligaciones impuestas por la Justicia.

La causa fue resuelta mediante el procedimiento de juicio abreviado, mecanismo previsto en el Código Procesal Penal que permite arribar a una sentencia cuando existe un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, sujeto a la homologación del juez competente.

Ministerio Público Fiscal de Chubut