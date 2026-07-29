Comodoro: miércoles con heladas, cielo parcialmente nublado y -1°C

El pronóstico para este miércoles 29 de julio anticipa una jornada sin lluvias ni nevadas, aunque el frío continuará siendo intenso, con temperaturas bajo cero durante la mañana y la noche.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 4°C.

La mañana comenzará con cielo algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con viento del oeste entre 7 y 12 km/h, condiciones que favorecerán la presencia de heladas en distintos sectores.

Durante la tarde, el cielo continuará algo nublado y la temperatura llegará a los 4°C, la máxima prevista para la jornada. El viento rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, la temperatura volverá a descender hasta -1°C y el viento soplará desde el este, entre 7 y 12 km/h.

Si bien no se esperan precipitaciones a lo largo del día, las bajas temperaturas podrían generar escarcha y hielo en calles y rutas durante las primeras y últimas horas de la jornada, por lo que se recomienda circular con precaución.