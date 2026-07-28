Los diez medicamentos con venta libre perderán la cobertura de obras sociales y prepagas

El cambio dispuesto por la ANMAT elimina la cobertura de obras sociales y prepagas sobre esos productos. Aunque ya no requerirán receta médica, quienes los necesiten deberán afrontar el 100% de su costo en las farmacias.

La autorización para que diez grupos de medicamentos pasen a ser de venta libre traerá una consecuencia directa para los pacientes: dejarán de contar con la cobertura de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, por lo que deberán pagar el valor total de esos productos en las farmacias.

La medida fue oficializada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) mediante la Disposición 4714/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. A partir de ese cambio, los medicamentos alcanzados podrán adquirirse sin receta médica, aunque perderán los descuentos que recibían cuando se encontraban bajo el régimen de venta bajo prescripción.

El impacto recaerá sobre quienes utilizan habitualmente estos tratamientos, ya que el costo dejará de ser compartido con las obras sociales o las empresas de medicina prepaga y pasará a ser asumido íntegramente por los usuarios.

La resolución alcanza a todas las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan los principios activos incluidos en la disposición: trimebutina maleato, levocetirizina diclorhidrato, fexofenadina clorhidrato, dimenhidrinato, la combinación de nafazolina clorhidrato y feniramina maleato en solución oftálmica, olopatadina clorhidrato en solución oftálmica, carboximetilcisteína, cloruro de aluminio hexahidratado, la asociación de carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata, e ivermectina al 0,5% para uso tópico.

En los fundamentos de la norma, la ANMAT señaló que la decisión se apoyó en la evaluación de medicamentos comercializados bajo receta durante al menos cinco años en el país sin reportes de eventos adversos graves que modificaran la relación entre riesgo y beneficio.