Un hombre de aproximadamente 40 años, que se encontraba en situación de calle, fue hallado muerto este martes por la mañana en el interior de un cajero automático de un banco ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén.

Hallaron muerto a un hombre en situación de calle dentro de un cajero automático

La Justicia investiga las causas del fallecimiento, aunque las primeras actuaciones descartan, en principio, la intervención de terceros.

El hallazgo ocurrió en una sucursal del banco ICBC, situada sobre Juan B. Justo al 50, cuando el personal de limpieza ingresó al edificio para iniciar su jornada laboral y encontró el cuerpo sin vida. De inmediato dieron aviso a la Policía.

El comisario inspector Marcos Mazzone informó que en el lugar trabajó personal de Criminalística, el médico forense y se notificó al Ministerio Público Fiscal (MPF), que interviene en la investigación.

Según indicó el jefe policial, no se detectaron signos de criminalidad y, junto al cuerpo, se encontraron pertenencias personales y otros elementos que indicarían que el hombre había pasado la noche dentro del cajero automático.

Los efectivos también hallaron documentación que permitió establecer que la víctima era oriunda del oeste de la ciudad de Neuquén, aunque su identidad será confirmada oficialmente tras las actuaciones correspondientes.

Esperan los resultados de la autopsia

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, estudio que permitirá determinar con precisión la causa de la muerte.

Mientras tanto, la zona permaneció parcialmente resguardada por un operativo policial durante el trabajo de los peritos.

Un antecedente reciente

El caso se conoce apenas un mes después de otro trágico episodio ocurrido en la capital neuquina.

El 27 de junio, una mujer en situación de calle fue encontrada muerta en un edificio abandonado sobre la avenida Argentina. La víctima fue identificada como Dayana Stefani Gómez, quien había sido reportada como desaparecida días antes.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, la mujer habría encendido fuego para calefaccionarse mientras dormía en un ambiente cerrado. La autopsia determinó que falleció por intoxicación con monóxido de carbono, y no se hallaron lesiones compatibles con una agresión.