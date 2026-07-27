El actor Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmar la muerte de su hermano Duilio Cabré, de 47 años.

Nicolás Cabré despidió a su hermano Duilio: qué se sabe sobre su fallecimiento

La noticia fue comunicada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva despedida que conmovió a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de la muerte de Duilio Cabré. Ni el actor ni su entorno familiar brindaron detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, por lo que la información permanece bajo un estricto ámbito de privacidad.

A través de una historia de Instagram, el actor publicó una fotografía junto a su hermano y le dedicó unas sentidas palabras.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".

En el mismo mensaje, continuó:

"Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

La publicación recibió cientos de mensajes de acompañamiento de colegas, amigos y seguidores del actor.

De qué murió Duilio Cabré

Pese a las numerosas repercusiones que generó la noticia, las causas del fallecimiento no fueron difundidas oficialmente.

Nicolás Cabré eligió no referirse a ese aspecto y centró su despedida en el vínculo que mantenía con su hermano, evitando brindar precisiones sobre su muerte.

Una vida lejos de la exposición

A diferencia del reconocido actor, Duilio Cabré llevaba una vida completamente alejada de los medios. Trabajaba como taxista, siguiendo el oficio de su padre, y mantenía un perfil muy bajo, sin participación en el ambiente artístico ni presencia pública.

Los hermanos tenían una relación muy cercana. Apenas los separaba un año y ocho meses de edad y, en distintas entrevistas, Nicolás había contado que crecieron prácticamente juntos, compartiendo la infancia y gran parte de sus experiencias de vida.

Otro duro golpe para el actor

La pérdida de Duilio se suma a otro difícil momento familiar atravesado por Nicolás Cabré. En junio de 2025 falleció su madre, Cristina Birckenstaedt, luego de una prolongada enfermedad.

Con la muerte de su único hermano, el actor enfrenta un nuevo duelo que despertó una gran muestra de afecto y solidaridad por parte de sus colegas y del público.