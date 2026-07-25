El video que complica aún más a Rosalía con el público argentino

Luego de disculparse con los argentinos por el posteo en TikTok, Rosalía volvió a quedar en el centro de las críticas tras la aparición de un viejo video.

La controversia que rodea a Rosalía en Argentina está lejos de terminar. Después de las críticas que recibió por compartir en TikTok un video de Mia Khalifa relacionado con la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, la cantante española intentó bajar la tensión con un breve mensaje.

A través de sus historias de Instagram, aseguró que nunca advirtió el texto que acompañaba la publicación y explicó que el único motivo por el que decidió compartir el contenido fue la canción que sonaba de fondo: "Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió junto a tres emojis de caras llorando.

Pese al pedido de disculpas, una parte del público argentino continuó cuestionando sus explicaciones. En las redes sociales, muchos usuarios consideraron que el mensaje fue insuficiente y que no alcanzó para cerrar la polémica, más aun teniendo en cuenta que en pocos días comenzará su serie de recitales en el Arena de Buenos Aires.

Como si eso no alcanzara, en las últimas horas resurgió un antiguo registro de la artista que volvió a alimentar el debate. Se trata de un fragmento de uno de sus shows en Los Ángeles en el que Rosalía les explica a sus seguidores cómo administra personalmente la actividad de sus redes sociales.

En ese video, la cantante afirma: "Nunca he tenido un community mánager. Si ves un video reposteado (en su perfil) o un follow, Rosalía hizo el repost o el follow".

La grabación comenzó a viralizarse rápidamente y fue utilizada por numerosos usuarios para poner en duda la explicación que dio tras el escándalo, entendiendo que si nadie le maneja las redes sociales es todavía "más grave" que ella misma haya reposteado una burla hacia la Selección Argentina y todo el país.

Mientras la discusión sigue creciendo en las redes sociales, el episodio ya empezó a tener consecuencias alrededor de la gira que Rosalía realizará en el país. En los últimos días, algunas empresas que habían organizado traslados especiales para asistir a sus recitales resolvieron cancelar esos servicios debido a una menor demanda.

Entre ellas figura Otto Viajes, además de otras agencias del conurbano bonaerense y del interior del país, que suspendieron las salidas previstas ante la caída en las reservas.

El escenario abrió interrogantes sobre el rendimiento comercial del LUX Tour 2026, que incluye cuatro funciones en el Movistar Arena. Si bien los conciertos tienen una capacidad estimada de 60.000 espectadores y las entradas se agotaron con valores promedio cercanos a $197.700, en el sector no descartan que la polémica derive en más solicitudes de devolución o en asistentes que finalmente decidan no concurrir, una situación que podría repercutir en la recaudación estimada de casi $11.860 millones.