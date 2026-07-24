Abandonaron un auto en la avenida Yrigoyen

Un automóvil fue abandonado en plena calle, en el barrio Industrial. Personal policial de la Seccional Tercera labró el acta de infracción y lo trasladó a la comisaría.
El incidente ocurrió alrededor de las 12 de este viernes en cercanías de Maxiconsumo. Personal policial constató la presencia de un Volkswagen Bora abandonado en Yrigoyen y Berardi.
El vehículo entorpecía la circulación, por lo que los efectivos labraron un acta de infracción y lo trasladaron a la comisaría en una grúa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Hasta el momento se desconoce si el vehículo fue dejado allí por un desperfecto mecánico o si habría sido robado y posteriormente abandonado.