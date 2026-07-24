Abandonaron un auto en la avenida Yrigoyen

Personal policial lo retiró del lugar ya que obstruía la circulación.

Un automóvil fue abandonado en plena calle, en el barrio Industrial. Personal policial de la Seccional Tercera labró el acta de infracción y lo trasladó a la comisaría.

El incidente ocurrió alrededor de las 12 de este viernes en cercanías de Maxiconsumo. Personal policial constató la presencia de un Volkswagen Bora abandonado en Yrigoyen y Berardi.

El vehículo entorpecía la circulación, por lo que los efectivos labraron un acta de infracción y lo trasladaron a la comisaría en una grúa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Hasta el momento se desconoce si el vehículo fue dejado allí por un desperfecto mecánico o si habría sido robado y posteriormente abandonado.