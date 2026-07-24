Quedaron atrapados en la Ruta 3 luego de que el terreno cediera

Un furgón quedó inmovilizado cerca de la medianoche sobre la banquina de la Ruta 3. El terreno cedió por el clima y los ocupantes debieron pedir auxilio mecánico.

Este jueves, a las 23:50 horas, el personal de la Subcomisaría Distrito Garayalde intervino en la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la Estancia El Canuto, tras recibir un llamado que alertaba sobre un presunto vuelco vehicular.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que no hubo tal vuelco. El incidente involucró a un furgón marca Iveco, color blanco, que había quedado inmovilizado sobre la banquina.

Los dos ocupantes del rodado, el chofer y su acompañante, no sufrieron lesiones. Según explicaron, decidieron orillarse a un costado de la cinta asfáltica, pero a raíz de las inclemencias climáticas el terreno cedió. El vehículo quedó hundido en una posición de la cual no pudieron sacarlo por sus propios medios. Tras el percance, los damnificados solicitaron asistencia desde Comodoro Rivadavia.

Desde la dependencia policial informaron que el sector se encuentra cubierto por una densa niebla, con una visibilidad máxima de 50 metros. Por esta razón, solicitaron a los conductores extremar la precaución y recomendaron no detener los vehículos sobre la banquina para evitar nuevos hechos de estas características.