Atropelló a un niño de 6 años y escapó: ya está identificado

El menor fue embestido mientras cruzaba la calle en la zona de Padre Corti y avenida Chile. Sufrió lesiones en sus piernas.

Un niño de 6 años resultó herido este jueves por la noche tras ser atropellado y arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga sin asistir a la víctima. El hecho ocurrió alrededor de las 21:10 en la esquina de Padre Corti y avenida Chile, frente al local comercial MYM.

Según relató el padre del menor a la Policía, el niño se encontraba cruzando la calle cuando fue embestido por una Chevrolet Meriva de color blanco. Como consecuencia del impacto, el pequeño cayó sobre la calzada y, de acuerdo con el testimonio de su progenitor, las dos ruedas del lateral izquierdo del vehículo pasaron por encima de sus piernas antes de que el conductor escapara del lugar.

La situación fue informada a la Comisaría Seccional Quinta por personal del área de Pediatría del Hospital Regional, donde el niño ingresó para recibir atención médica de urgencia. Al momento de las actuaciones policiales, permanecía consciente, lúcido y fuera de peligro, mientras aguardaba los resultados de los estudios radiográficos para determinar el alcance de las lesiones.

El padre de la víctima indicó además que revisaba las cámaras de seguridad del comercio ubicado frente al lugar del siniestro y que posteriormente formalizaría la denuncia junto con la presentación del certificado médico.

En tanto, efectivos policiales realizaron una inspección ocular en la zona y constataron la existencia de cámaras de vigilancia que podrían aportar imágenes fundamentales para identificar tanto al vehículo involucrado como al conductor que huyó tras el atropello. La investigación continúa para establecer su identidad y determinar las responsabilidades del hecho.