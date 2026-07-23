Recuperan un VW Gol robado a mano armada a su dueño

Tras un llamado anónimo, la Policía lo encontró semidesarmado en un predio de compraventa de vehículos sobre avenida Polonia.

Un vehículo que había sido robado a mano armada el pasado lunes 6 de julio fue recuperado durante un allanamiento realizado por personal de la Policía del Chubut en un predio destinado a la compraventa de automóviles, ubicado sobre avenida Polonia.

La investigación se inició luego de que el propietario del rodado se presentara en la Comisaría Seccional Séptima para informar que había recibido un llamado anónimo. En esa comunicación le indicaron que el automóvil había sido remolcado por un vehículo de color rojo hasta el mencionado predio.

A partir de esa información, efectivos policiales realizaron tareas investigativas que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de allanamiento, la cual fue autorizada por la jueza penal Raquel Susana Tassello.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en el patio trasero del inmueble el Volkswagen Gol de color blanco denunciado como sustraído. El vehículo presentaba el motor parcialmente desarmado y junto a él también fueron encontradas la cédula de identificación y la llave de encendido.

Además del recupero del automóvil, la Policía secuestró una escopeta marca Saurio modelo 300, una carabina calibre .22 LR sin marca visible, un arma corta de aire comprimido y un total de 32 cartuchos, distribuidos entre municiones para escopeta y calibre .22 LR.

Del operativo participaron efectivos de la División Sustracción Automotores y personal de la Comisaría Seccional Quinta. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los involucrados y el origen de las armas incautadas.